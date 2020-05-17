شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن أبو العلا يطالب الحكومة باتخاذ إجراءات "شم النسيم" فى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة بعيد الفطر، على أن تكون مدة الإجراءات أسبوع كامل لتقلل من فرص العدوى بفيروس كورونا المستجد ، ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إلى أنه يتطلع أن تقوم الحكومة بإعلان قرار للحظر الكلى قبل عيد الفطر لمدة أسبوع أو اتخاذ نفس الإجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها فى شم النسيم، وإغلاق الشواطئ والمولات التجارية ومنع التجمعات أو التزاحم على الكورنيش بكافة المحافظات ومنع حركة التنقل بين المحافظات ، هذا بجانب التوعية الجادة والمكثفة بخطورة التجمعات العائلية والحد منها والتى يعتاد المصريون عليها فى مثل هذه المناسبات .

واعتبر "أبو العلا" أن هناك فرصة ذهبية أمام الشعب والحكومة لتقليل عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال هذا الأسبوع وهو ما يتطلب ضرورة استغلالها.

يذكر أن الحكومة تعلن اليوم الأحد الإجراءات التى سيتم اتخاذها خلال عيد الفطر، حيث أوضحت مصادر مطلعة أن الاتجاه سيكون رفع إجراءات الحذر والوقاية خلال فترة عيد الفطر وتطبيق مزيد من الإجراءات الاحترازية الصارمة.

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وكانت الحكومة قد اعتمدت عدد من ضوابط الإقامة والاشتراطات بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية والتى تم البدء بها من 15 مايو الجارى ، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، ووفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في هذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.