شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تنسيقية الأحزاب تستعرض جولات أعضائها نواب المحافظين بمحافظاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت تنسيقية شباب الأحزاب، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" بعض الجولات الميدانية لنواب المحافظين الشباب - أعضاء مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، حيث تمثلت في قيام الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا - عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين بتلقي عدد 70 شكوى خلال اللقاء اليومى مع المواطنين للإستماع الىغ شكواهم وإيجاد حلول عاجلة لها عبر التواصل المباشر مع قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأكد نائب المحافظ على حرص المحافظة على تنويع وتيسير سبل تواصل المواطنين مع القيادات التنفيذية سواء من خلال اللقاء المباشر بالمكتب او من خلال صفحة المحافظة او من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وذلك للوصول الى اكبر قاعدة من المواطنين أصحاب الشكاوى والطلبات .

أوضح الدكتور حازم عمر أن معظم الشكاوى التى تقدم بها المواطنون عبارة عن طلبات للحصول على معاش تكافل وكرامة والعلاج على نفقة الدولة ومساعدات عينية ومادية واستخراج تراخيص .

الجدير بالذكر أن إدارة خدمة المواطنين تستقبل الشكاوى ايضا على رقم واتساب 16528 الخاص بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، والتي تعالج المشكلات وحل الشكاوى والرد على الاستفسارات من المواطنين، من خلال فريق عمل يقوم بمتابعة دقيقة للشكاوى والتواصل مع أصحابها، لإفادتهم بما تم بصدد مشكلاتهم.

بينما أشرف نائب محافظ الدقهلية ميدانيا على أعمال لجنة إلقاء الزريعة السمكية بالبحر الصغير، حرصا على تنمية الثروة السمكية، ويشرف على أعمال الحملة المكبرة لازالة التعديات بمركز المنصورة.

وقام هيثم الشيخ نائب المحافظ - عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين بالاشراف الميدانى على أعمال لجنة القاء الزريعة بكمية قدرها " ٥٠٠ ألف وحدة واردة من مفرخ مزرعة المنزلة السمكية وتم القائها بالنيل أمام قرية اويش الحجر بمركز المنصورة.

وفى ذات السياق أكد نائب المحافظ على الاهتمام البالغ لمحافظ الدقهلية بزيادة الثروة السمكية وزيادة إنتاجيتها بالتعاون مع الهيئة العامة للثروة السمكية.

من ناحية أخرى، أشرف نائب المحافظ على أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة والتى تم تنفيذها اليوم بقرية كفر الشنهاب بمركز المنصورة وذلك بالتعاون مع مديرية امن الدقهلية، وقد حضر عملية القاء الزريعة المذكورة ، رئيس مركز ومدينه المنصورة ، و شرطة المسطحات والبيئة بالدقهلية ، و مدير مصايد الدقهلية ، و مدير الثروة السمكية بالمحافظة ، و رئيس نقابة الصيادين وشيخ الصيادين بالدقهلية و شارك فى حضور الازالة رئيس مركز المنصورة و اللواء مساعد مدير امن الدقهلية ، و ماأمور مركز المنصورة.

وفي السياق ذاته تابع نائب محافظ بورسعيد يتابع أعمال تجهيز المدينة الشبابية لاستقبال حالات فيرس كورونا فى إطار الانتهاء من تجهيز المدينة الشبابية لاستقبال الحالات الايجابية لفيرس كورونا.

وقام المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد - عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين بمتابعة أعمال تجهيز مقر المدينة الشبابية لاستقبال الحالات الايجابية رافقة خلالها الدكتور وكيل وزارة الصحة واللواء مستشار المحافظة للعلاقات العامة والإعلام.

وأكد نائب المحافظ بأنه يجري العمل في توفير كافة الاجهزة والمستلزمات التي تستخدم في مقر العزل الصحي الجديد الذي يستقبل الحالات الايجابية التي لم تظهر عليها اعراض المرض واضاف بان هناك تعليمات مشددة من محافظ بورسعيد بتوفير كافة الامكانيات وما يحتاجة المريض من جميع الوسائل.

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يأتي ذلك ضمن الجهود لتسخير كافة إمكانيات الدولة فى مختلف القطاعات للتعامل مع أزمة فيروس "كورونا"، والعمل على توفير كافة المستلزمات الطبية والاجهزة الصحية اللازمة، مع اتخاذ العديد من الاجراءات الوقائية والاحترازية.

واشاد بالمشاركة المجتمعية لجمعية حياة والتي قدمت عدد من الاجهزة والمستلزمات الطبية والمساهمة في تجهيز مقر العزل بالمدينة الشبابية.

بينما قاد نائب محافظ الجيزة حملة إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية بطموه، في إطار الإجراءات بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء على الأراضي الزراعية وإزالة اى تعديات واتخاذ كافة الأجراءات ضد المخالفين وعدم التهاون في حق الدولة حفاظا على الرقعة الزراعية بالمحافظة، حيث قاد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن - عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ويرافقه رئيس مركز ومدينة أبو النمرس والأجهزة الأمنية بالمدينة حملة إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية بنطاق قرية طموه بمركز ومدينة أبوالنمرس حيث تمت ازالة فيلا تطل مباشره على النيل بمساحه ٤٠٠ متر وأسوارها بمساحه ٢٠٠ متر بنيت بالمخالفه على الأراضي الزراعية وقد تم اتخاذ الأجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه نائب المحافظ على المرور بصفه دورية ومستمرة لمنع وقوع اي تعديات مرة أخرى على هذه المساحات بنطاق المركز والمدينة.

وحضر محمد موسي نائب المحافظ - عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين اجتماع برئاسة محافظ المنوفية الاجتماع الدوري لمناقشة أخر المستجدات والاجراءات الكفيلة لمحاصرة فيروس كورونا ، بحضور السكرتير العام والدكتور عميد كلية الطب والدكتور وكيل وزارة الصحة ، ووكيل مديرية الصحة ومدير مستشفي الحميات بشبين الكوم.

فى بداية الإجتماع إستعرض وكيل وزارة الصحة الموقف الحالى لفيروس كورونا مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية فى التعامل مع الحالات المصابة والمشتبه بها بالفيروس ، هذا وشدد المحافظ على ضرورة حصر المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا وسرعة حصر المخالطين ومخالطيهم وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار الفيروس بين المواطنين، مشدداً على سرعة إظهار نتائج التحاليل والعرض بالحالات الإيجابية فى نفس اليوم حتى يتم إتخاذ الإجراءات الوقائية مع المخالطين مما يساهم فى محاصرة الفيروس والحد من سرعة إنتشار.

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فيما تتبع بلال حبش نائب محافظ بنى سويف - عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين يرافقة الدكتور رئيس جامعة بني سويف ، و اللواء مدير امن بني سويف بمتابعة تجهيزات المدينة الجامعية وتوفير كافة المستلزمات المطلوبة للعزل الصحي استعدادا لإستقبال العائدين من الخارج.

حيث انتهت من كافة الترتيبات والتجهيزات داخل المدينة الجامعية "بنين" بشرق النيل لاستقال المصريين العائدين من خارج البلاد والبالغ عددهم 1205 مواطن وذلك لاستخدامها كعزل صحي لمدة 14 يوما قبل عودتهم لمنازلهم.

وتجول نائب المحافظ داخل كافة الغرف والصالات والقاعات المخصصة للترفيه، ومطبخ المدينة لمتابعة كافة تجهيزات الإعاشة وذلك من حرص الجامعة على توفير كافة سبل الراحة للمصرين العائدين من الخارج، وتم تخصيص بعض الأدوار الكاملة بالمبانى لإقامة السيدات.

وتم التشديد على إتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة و توفير كمامات وقفازات للوجه وجميع الأدوات اللازمة للوقاية الشخصية وتوفير كميات وفيرة من مطهرات اليدين والصابون السائل، مع التعقيم المستمر للمباني والغرف بشكل دوري، بهدف توفير كل سبل الإعاشة والراحة لهم.