شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قوانين على مائدة البرلمان اليوم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة عدد من القوانين، والتي تبدأ اليوم الأحد، وذلك في ضوء نتائج تقارير اللجان النوعية المختصة، والتي على رأسها مشروع قانون تعديل أحكام قانون ضريبة الدمغة، ويرصد الخليج 365 أبرز القوانين التي سيناقشها البرلمان ويأخر التصويت النهائي عليها.

1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

2- مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، والذى يهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل فى المجال الزراعى.

3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.

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4- مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، والذي انتهى من مناقشة (51) ماده منه خلال الجلسات السابقة.