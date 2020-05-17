شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مصير المباني على أراضى الدولة فى قانون التصالح والحالات المستثناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نص القانون رقم 1 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، صراحة على حظر التصالح فى حالات البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون، واستثنى بعض الحالات، وذلك لمواجهة ظاهرة التعديات على أراضى الدولة فى بعض المحافظات، ووقف النمو العشوائى، وهناك العديد من حملات الإزالة التى تتم على أرض الواقع خلال الفترة الأخيرة بمختلف المخالفات.

ووفقا للقانون، استثنى من الحظر المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، وتحدد اللائحة التنفيذية معيار القرب، ويُقصد بها المباني المكتملة والمتمتعه بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى صدور القانون الحالى فى عام 2019 وطبقًا للتصوير الجوى فى 22 /7 /2017، والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.

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