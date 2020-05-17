حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة تستعد لأداء اليمين الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب- (د ب أ):

تستعد حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة لأداء اليمين الدستورية اليوم الأحد، لتضع نهاية لأزمة أصابت الحياة السياسية بالشلل لعام ونصف.

وسوف يتقاسم بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الأطول بقاء في المنصب في تاريخ إسرائيل، والذي من المقرر أن تبدأ محاكمته في اتهامات بالفساد الأسبوع المقبل، رئاسة الوزراء بالتناوب مع منافسه المنتمي إلى تيار الوسط بيني جانتس.

وسيشغل نتنياهو، زعيم حزب ليكود المنتمي إلى تيار يمين الوسط، رئاسة الحكومة أولا لمدة 18 شهرا. ثم من المفترض أن يتولى قائد الجيش السابق جانس زعيم تحالف أزرق أبيض رئاسة الحكومة في نوفمبر 2021 .

وفي الحكومة الجديدة سيشغل جانتس منصبا مستحدثا هو "رئيس الوزراء البديل" وكذلك سيكون وزيرا للدفاع.

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وكان من المقرر أن تؤدي الحكومة اليمين الدستورية الخميس الماضي، قبل أن تتأجل المراسم في اللحظة الأخيرة لمنح نتنياهو مزيدا من الوقت لتوزيع الحقائب على أعضاء حزبه.

وسوف تركز "حكومة الطوارئ الوطنية" خلال الأشهر الستة الأولى من عمرها على مكافحة تفشي فيروس كورونا والتعامل مع تداعياته الاقتصادية.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة نتنياهو بتهم الفساد يوم الأحد 24 أيار/مايو. وينفى نتنياهو التورط في أي مخالفات.