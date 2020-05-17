روسيا تعلن إجراء أكثر من 6.9 مليون اختبار للكشف عن كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (أ ش أ):
أعلنت "هيئة الرقابة الصحية وحماية المستهلك " في روسيا اليوم الأحد أنه تم إجراء أكثر من 6.9 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا " المستجد في البلاد ، مشيرا إلى أن عدد المشتبه إصابتهم بالفيروس يبلغ نحو 262 ألف شخص.
وجاء في بيان للهيئة - بثته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم - " تم إجراء نحو تسعمائة وستة عشر ألفا وثمان وثمانين " 916088 " فحصا مخبريا للكشف عن الفيروس حتى أمس السبت.
وأضاف أن مائتين واثنين وستين ألفا وستمائة وستة وستين شخصا " 262666 " يخضعون للمراقبة الطبية في الوقت الراهن ، للاشتباه بإصابتهم بالوباء.
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