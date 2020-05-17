روسيا تسجل 94 وفاة و9709 إصابات جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو – (أ ش أ): أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، تسجيل 94 وفاة و9709 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وقالت الصحة الروسية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، إن الحصيلة الإجمالية للوفيات تصل إلى 2631 بالإضافة إلى 281 ألفًا و752 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19". وكانت السلطات الصحية الروسية أعلنت أمس السبت تسجيل 119 وفاة و9200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة.

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