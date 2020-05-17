العراق : تعافي 49 شخصا من كورونا في بغداد

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد – (أ ش أ):

أعلن مدير صحة الكرخ في بغداد جاسب الحجامي، اليوم الأحد، تعافي 49 شخصا من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الحجامي - وفقا لقناة (السومرية نيوز) - "يغادر مستشفياتنا الآن 49 مريضا بعد شفائهم تماما من فيروس كورونا"، مشيرا إلى أنه بذلك، يرتفع مجموع حالات الشفاء في جانب الكرخ إلى 198 حالة، من أصل 358 إصابة سجلتها الدائرة.