لخدمة المستشفيات الجامعية.. تفاصيل مبادرة تصنيع الكحول في "صيدلة جنوب الوادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

بادرت كلية الصيدلة في جامعة جنوب الوادي، بإنشاء أول وحدة لصناعة الكحول الإيثيلي والمطهرات داخل الجامعة، لتعظيم الاستفادة من المعامل الكيميائية بالكلية، وتوريد المطهرات والمعقمات الطبية بمختلف أنواعها للمستشفيات الجامعية، وذلك في إطار حرص جامعة جنوب الوادي على دعم جهود المستشفيات الجامعية لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

الدكتور أشرف أبو الوفا، عميد كلية الصيدلة في جامعة جنوب الوادي قال لـ"الخليج 365": "الكلية حرصت على أن تشارك جهود الجيش الأبيض بالمستشفيات الجامعية في مواجهة فيروس كورونا، عبر إنشاء وحدة إنتاج للكحول الإيثيلي والمطهرات، تحت إشراف كوكبة من أساتذة كلية الصيدلة وبمشاركة طلاب الصفوف النهائية للكلية".

وأشار "أبو الوفا" إلى أن المطهرات تصنع داخل معامل كلية الصيدلة بالجامعة طبقا لأعلى المواصفات العالمية المعتمدة، من منظمة الصحة العالمية، بهدف الحفاظ على أمن وسلامة الأطقم الطبية والعاملين، بمختلف المستشفيات الجامعية.

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وأشاد الدكتور يوسف غرباوي - رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا- بمبادرة كلية الصيدلة لتوريد المطهرات والمعقمات للمستشفيات الجامعة، بهدف دعم الأطقم الطبية داخل المستشفيات والمترددين عليها، مضيفا أن توظيف إمكانيات جامعة جنوب الوادي لخدمة المجتمع الصعيدي بمحافظة قنا، من أولويات الجامعة.

عبر عبد الله محمد - طالب بكلية الصيدلة - بشعوره بالفخر لمشاركته في وحدة تصنيع الكحول الإيثيلي والمطهرات، لدعم جهود المستشفيات الجامعية بقنا لمواجهة فيروس كورونا، مضيفا أن مشاركته في تصنيع المطهرات سيعزز من خبراته المعملية والعملية، مطالبًا طلاب كليات القطاع الطبي، بأن يستعدوا و"يعملوا على تأهيل أنفسهم كخط دفاع ثان في مواجهة فيروس كورونا المستجد".

الدكتور محمد يوسف - مدير المستشفيات الجامعية بقنا - أشاد بجودة المطهرات المصنوعة عبر كلية الصيدلة بجامعة جنوب الوادي، مقارنة بالمطهرات الأخرى الموجودة بالأسواق، التي يشهد بعضها تلاعبًا في نسبة الكحول الإيثيلي المطلوبة للقضاء على الفيروس.