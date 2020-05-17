روسيا تسجل 94 وفاة و9709 إصابات جديدة بفيروس كورونا

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد بروسيا لليوم الثاني على التوالي ارتفاعا بأقل من عشرة آلاف حالة جديدة، مع تسجيل انخفاض ملموس في عدد الوفيات الجديدة.
وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، اليومالأحد، في تقريرها اليومي، عن رصد 9709 إصابات جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 9200 إصابة في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة 281752، بما في ذلك 211748 حالة نشطة.
وتوفى 94 مصابا بالفيروس التاجي في روسيا خلال اليوم الأخير (مقابل 119 وفاة أمس)، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 2631 حالة وفاة.
وتماثل 4207 أشخاص للشفاء من كورونا في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المتعافين إلى 67373 شخصا.
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