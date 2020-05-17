تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في نيبال

أكدت وزارة الصحة والسكان في نيبال تسجيل أول حالة وفاة نجمت عن فيروس كورونا المستجد في البلاد، حسبما أوردت صحيفة "كاتماندو بوست"، اليوم الأحد.
ونقلت الصحيفة عن الوزارة قولها، في بيان، إن "تحقيقات دقيقة وسلسلة من الفحوص تدل على أنها الوفاة الأولى جراء مرض كوفيد-19 (الذي يسببه فيروسكورونا) في البلاد".
وأوضحت الصحيفة أن امرأة مصابة بالفيروس توفيت وهي في طريقها إلى المستشفى، وأتت نتائج التحاليل التي أجريت لها بعد وفاتها إيجابية.
وتحصي نيبال 281 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.
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