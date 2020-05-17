سجلت الهند قفزة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، حيث ارتفع عددها بـ 4,9 ألف، مقابل 3,9 ألف خلال اليوم السابق، لتبلغ بذلك الحصيلة 90927 مصابا.
وشهد معدل الوفيات ارتفاعا أيضا بعد تسجيل 103حالات حسب الإحصائية المنشورة أمس السبت، ليصل إجمالي الوفيات إلى 2872.
وتماثل للشفاء ما مجموعه 34108 أشخاص، بزيادة 3956 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب بيانات أعلنتها وزارة الصحةورعاية الأسرة الهندية اليوم الأحد.
وكانت الحكومة الهندية قد فرضت نظام العزل العام منذ 25 مارس، ومددته عبر مراحل حتى اليوم 17 مايو، ومن المتوقع تمديده لفترة إضافية، وسط تزايد عدد الإصابات، رغم شروع السلطات في تخفيف بعض إجراءات العزل، لا سيما في المناطق الأقل إصابة بالفيروس
كانت هذه تفاصيل خبر 120 وفاة ونحو 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا في الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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