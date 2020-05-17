بريطانيا تستثمر 112 مليون دولار في مركز جديد للقاح كورونا

أفادت وزارة الأعمال والطاقة البريطانية بأن الحكومة ستستثمر ما يصل إلى 93 مليون جنيه استرليني (112 مليون دولار) لتسريع إنشاء مركز لقاحات جديد.
وقالت وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية فيبريطانيا، اليوم الأحد إن الحكومة ستستثمر ما يصل إلى 93 مليون جنيه استرليني لتسريع إنشاء مركز لقاحات جديد.
وأضافت الوزارة أن من شأن التمويلضمان افتتاح المركز الجديد في صيف 2021، قبل عام من الموعد المقرر.
ولفتت الوزارة إلى أن مركز ابتكار وتصنيع اللقاحات، وهو قيد الإنشاء حاليا، يعد أحد المكونات الرئيسية في برنامج الحكومة لضمان توفير لقاح لفيروس كورونا بكميات ضخمة سريعا بمجرد توفره.
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