رجل أعمال مشهور يمول دراسة تؤيد فكرة أن كورونا غير مميت

قام ديفيد نيلمان، مؤسس شركة "JetBlue Airways"، المؤيد لفكرة أن وباء كورونا ليس مميتا بحيث يستدعي الاستمرار في عمليات الإغلاق، بتمويل دراسة مثيرة للجدل تتعلق بفيروس كورونا.
وبحسب تحقيق نشره موقع "BuzzFeed News" الأمريكي، تقدم مخبر مجهول بشكوى إلى جامعة ستانفورد الأسبوع الماضي، حول الدراسة التي أجراها العالم الشهير، جون ايوانديس، وآخرون.
وتشير الشكوى إلى عشرات الرسائل الإلكترونية، بما في ذلك رسائل مع نيلمان، المدير التنفيذي لشركة الطيران تلك، أثناء إجراء الدراسة.
ويقول "BuzzFeed News" إن نيلمان أكد على تبرعه بخمسة آلاف دولار للدراسة، لكنه نفى قيامه بأية محاولة للتأثير على الدراسة ونتائجها، أو وضع أي ضغوط مالية على الباحثين.
بالمقابل قال متحدث من جامعة ستانفورد، إن الجامعة ستراجع الادعاءات والشكاوى المتعلقة باحتمالية أن يكون لنيلمان أي دور في التأثير على نتائج الدراسة.
وتظهر النتائج، التي نشرت نسختها الأولية في 17 أبريل، أن معدل وفيات المصابين بفيروس كورنا يمكن أن يكون أقل بكثير، مقارنة بوفيات الإنفلونزا الموسمية، وأن المخاوف بشأن الجائحة مبالغ فيها.
وأثار ذلك جدلا كبيرا، مما أدى لإعادة مراجعة الدراسة وتعديلها في 30 أبريل، بعد انتقادات من علماء آخرين.
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