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العثور على السفير الصيني لدى إسرائيل جثة في منزله في هرتسليا

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 مايو 2020 10:17 صباحاً - مشاركة

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وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الاسرائيلية ان “السفير الصيني لدى اسرائيل دو وي وجد ميتاً في منزله في هرتسليا صباح اليوم الاحد. الشرطة حاليا في منزله والتحقيق”.

وقالت السفارة الصينية انها “لا تستطيع تأكيد التقارير حتى الآن”.

وكان السفير البالغ من العمر 57 عامًا قد كتب مقالًا لصحيفة “جيروزاليم بوست” قبل وفاته ببضعة أيام حول صمود الشعبين الصيني والإسرائيلي على حد سواء.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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