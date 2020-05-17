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وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الاسرائيلية ان “السفير الصيني لدى اسرائيل دو وي وجد ميتاً في منزله في هرتسليا صباح اليوم الاحد. الشرطة حاليا في منزله والتحقيق”.
وقالت السفارة الصينية انها “لا تستطيع تأكيد التقارير حتى الآن”.
وكان السفير البالغ من العمر 57 عامًا قد كتب مقالًا لصحيفة “جيروزاليم بوست” قبل وفاته ببضعة أيام حول صمود الشعبين الصيني والإسرائيلي على حد سواء.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على السفير الصيني لدى إسرائيل جثة في منزله في هرتسليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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