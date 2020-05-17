العثور على السفير الصيني لدى إسرائيل جثة في منزله في هرتسليا

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وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الاسرائيلية ان “السفير الصيني لدى اسرائيل دو وي وجد ميتاً في منزله في هرتسليا صباح اليوم الاحد. الشرطة حاليا في منزله والتحقيق”.

وقالت السفارة الصينية انها “لا تستطيع تأكيد التقارير حتى الآن”.

وكان السفير البالغ من العمر 57 عامًا قد كتب مقالًا لصحيفة “جيروزاليم بوست” قبل وفاته ببضعة أيام حول صمود الشعبين الصيني والإسرائيلي على حد سواء.