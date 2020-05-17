عاجل..تسجل أولى الإصابات بفيروس كورونا بمعامل السكر كوسومار..مستخدمان وتقني

استنفرت السلطات المحلية مصالحها، قبل قليل، في منطقة اولاد عياد إقليم الفقيه بنصالح، بعد التأكد من إصابة 3 أشخاص بكورونا.

وحسب معطيات حصل عليها “اليوم 24″، فقد أكدت التحاليل المخبرية، اليوم الأحد، تسجيل أولى الإصابات بمعامل السكر”سوتا” أولاد عياد التابعة لكوسومار.

ويتعلق الأمر بمستخمين وتقني يشتغلون بمعمل السكر ويقطنون بالسكن الوظيفي المخصص للعمال، حيث جرى وضعهم بجناح كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي ببني ملال، فيما تعمل السلطات الآن على حصر جميع المخالطين.

وكانت المديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال-خينفرة، قد أعلنت إرتفاع المصابين بالجهة إلى 102 حالة مؤكدة، بعد تسجل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بإقليم أزيلال.