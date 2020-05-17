أنهى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى علم المقاولات المتأثرة بجائحة كورونا، التصريح بأجراءهم المتوقفين مؤقتا عن العمل، كليا أو جزئيا، جراء تفشي فيروس كورونا.
ودعا بلاغ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المقاولات المتأثرة بالجائحة أيضا إلى تقديم طلب تأجيل أداء الاشتراكات، عن الفترة الممتدة من فاتح مارس إلى 30 يونيو، مؤكدًا انه هذه العملية لن تكلف غرامات عن التأخير بالنسبة للمقاولات الراغبة في التأجيل.
عملية التصريح بالنسبة للإجرائين ستتم انطلاقا من اليوم السبت 16 ماي إلى غاية 03 يونيو 2020 عبر البوابة « covid19.cnss.ma ».
كانت هذه تفاصيل خبر للمقاولات المتضررة من “الجائحة”…صندوق الضمان الاجتماعي يفتح باب التصريح بالأجراء المتوقفين عن العمل وتأجيل الاشتراكات مرة أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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