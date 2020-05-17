برمجة رحلة جوية تجارية بين الرباط ومارسيليا يوم 27 يونيو

برمجت شركة للنقل الدولي أولى الرحلات التجارية من مطار الرباط سلا صوب مطار مارسيليا الفرنسي يوم 27 يونيو المقبل، بعد فترة إغلاق الحدود فرضتها التدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وعلم “اليوم 24″، من مصدر جيد الإطلاع، أن الرحلة المبرمجة من مطار الرباط سلا ستكون على مثن شركة “ريان إير” المنخفضة التكلفة، مبرزا في السياق ذاته أنه ستتم برمجة رحلات أخرى على صعيد جميع المطارات المغربية التي تشتغل فيها الشركة باستثناء مطارات الدار البيضاء، بني ملال، ووارزازات.

وفي سياق متصل، كشف مصدر الموقع أن شركتي الخطوط الملكية المغربية والخطوط الفرنسية لم تطرحا بعد تذاكر استئناف الرحلات التجارية الدولية.

وسبق لـ”اليوم 24″ نشر خبر افتتاح المطارات المغربية بداية من فاتح يونيو المقبل لإجراء مجموعة من التعديلات التي تهم فرض التدابير الوقائية لحماية المسافرين من قبيل رسم خطوط طابور الانتظار لمنع تفشي الجائحة.