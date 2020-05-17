السعودية تقفز إلى المركز العاشر عالميا في سرعة الإنترنت

الأحد 17 مايو 2020

قفزت السعودية إلى المركز العاشر عالمياً في سرعة الإنترنت المتنقل، وفقل لما أكده تقرير نشره موقع "سبيد تست" العالمي المتخصص في قياس سرعات الإنترنت.



والترتيب السعودي الجديد جاء بعد أن تمكنت المملكة في إبريل الماضي من رفع متوسط سرعة الإنترنت المتنقل إلى 55.71 ميجابايت في الثانية.

وتأتي الزيادة في سرعة الإنترنت رغم تزايد الطلب على خدمات الإنترنت في السعودية خلال الفترة الماضية بعد تطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، كشفت هيئة الاتصالات السعودية في وقت سابق أن معدل استهلاك البيانات للشخص الواحد في المملكة قبل أزمة "كورونا" بلغ 600 ميجا بايت من البيانات في اليوم، وهو ضعفي المتوسط العالمي.

وأوضحت: "نما هذا المعدل إلى أن بلغ 920 ميجابايت في اليوم بعد البدء في تطبيق الإجراءات الاحترازية وهو ما يعادل أكثر من 3 أضعاف المتوسط العالمي".

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية قد وفرت للمشغلين استخدام ترددات إضافية تمثل زيادة بنسبة 50% في الترددات المستخدمة.

يشار الى أن السعودية كانت تحتل المرتبة 105 في ذات التصنيف عام 2017 قبل أن تحقق هذه القفزة النوعية التي تتجاوز ما نسبته 500% في تحسن سرعة الوصول إلى الإنترنت من خلال الشبكات المتنقلة.