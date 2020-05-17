رئيس الوزراء الإيطالي يعلن السماح للإيطاليين بالسفر بين دول الاتحاد الأوروبي

الأحد 17 مايو 2020

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبى كونتى، السماح للإيطاليين بالسفر بين دول الاتحاد الأوروبي، بدءًا من 3 يونيو/حزيران المقبل، وإلغاء الحجر الإلزامي للزوار الأجانب.



وقال جوزيبى كونتى، في تصريحات صحفية، مساء السبت، إن بلاده تستعد لمرحلة جديدة من خطوات مكافحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن جهود التصدي للوباء تؤتي ثمارها.

وأضاف:" سنعيد فتح المراكز الرياضية في 25 مايو/أيار، والمسارح ودور السينما في 15 يونيو/حزيران مع الحفاظ على إجراءات السلامة".

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واتخذت هذه التدابير ، مساء الجمعة في ختام اجتماع لمجلس الوزراء الإيطالي دام قرابة 10 ساعات برئاسة جوزيبي كونتي.

وقالت الحكومة الإيطالية، في بيان، إنه:"ستطبق هذه التدابير في إطار احترام العلاقات الناشئة من النظام القانوني للاتحاد الأوروبي" في حين أن الحدود الأوروبية لفضاء شنغن لا تزال مغلقة.

وفي 4 مايو/آيار الجاري، خففت إيطاليا جزئيا إجراءات الإغلاق، حيث سمحت باستئناف عمل شركات الصناعة والبناء، ومن المقرر أن تفتح المحال أبوابها الإثنين المقبل.