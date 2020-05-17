القوات الحكومية اليمنية تتصدى لهجوم حوثي في جبهة حرض بحجة

الأحد 17 مايو 2020

صدت القوات الحكومية اليمنية هجوما للحوثيين على مواقعها في محافظة حجة، شمالي غرب اليمن.



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وقال موقع الجيش" سبتمبر نت" إن القوات الحكومية رصدت محاولات هجومية للمليشيا الحوثية في جبهة حرض الحدودية وتمكنت من إفشالها وتكبيد المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، دون مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك استمراراً في رفض المليشيا للهدنة المعلنة من التحالف العربي والشرعية، استجابة لدعوة الأمم المتحدة للتفرغ لمواجهة فيروس كورونا.