مقتل وجرح أكثر من 16 حوثيا وتدمير آليات لهم في تعز

الأحد 17 مايو 2020

لقي أكثر من 6 من عناصر المليشيات مصرعهم وجرح أكثر من 10 وتدمير آليات عسكرية، خلال معارك في تعز.



وفي التفاصيل، صدت القوات الحكومية، هجوما لمليشيات الحوثي في الجبهة الغربية لمدينة تعز، وشنت هجوما معاكسا، وكبدت مليشيات الحوثي خسائر فادحه في الاروح والعتاد.

وبحسب العقيد عبدالباسط البحر، فإن القوات الحكومية صدت الهجوم الحوثي، وشنت هجوما معاكسا، وسيطرت على مواقع جديدة، وكبدت المليشيات قتلى وجرحى ودمرت معدات عسكرية.

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وأضاف البحر في تصريحات صحفية، إن المواجهات تدور في محيط جبل الهان ووادي حنش ومدرات وتعتبر من أعنف المواجهات حتى الآن التي تشهدها المنطقة.

وأسفرت المعارك عن مصرع أكثر من 6 من عناصر المليشيات وجرح أكثر من 10 وتدمير آليات عسكرية.

واستهدفت مليشيات الحوثي الاحياء السكنية في المنطقة بقذائف المدفعية الثقيلة ردا على هزيمتها