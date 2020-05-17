العمالقة تعلن عن أرقام هواتف فرق إيصال إسطوانات الأكسجين للمنازل بعدن

الأحد 17 مايو 2020

ألوية العمالقة تعلن عن أرقام هواتف فرق إيصال أسطوانات الأكسجين الى منازل المرضى في عدن



ويأتي هذا نظراً لكثرة الحالات المرضية التي تحتاج الأُكسجين في مديريات العاصمة عدن، والتي شهدت مؤخراً ارتفاع معدلات الوفاة بشكل كبير، بعد إغلاق المستشفيات ابوابها.

رحرصت قيادة الوية العمالقة على توفير العشرات من اسطوانات الأكسجين للحالات التي تحتاجها بشكل دائم أو مؤقت أو الحالات الطارئة.

حيث عليكم التواصل بأرقام الأشخاص المدونة في أدناه، وإن شاء الله سيقومون بإيصال أسطوانات الأُكسجين الى منازلكم .

التواصل مع الارقام التالية :

المنصورة والشيخ عثمان :

د. عبد الرحمن فايز

737744061

774653489

محمد عبد الله

737272797

محمود أبو حلا

770995566

محمد سعيد

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735735484

منطقة عبدالعزيز وما حولها :-

734520446

772082421

735366744

737815737

734420318

المعلا والتواهي :

احمد عبد الله

738442270

عبدالعزيز عبدالله

738990847

774412599

أحمد السهلي

737184252