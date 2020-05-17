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شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة ترصد خروقات حوثية متجددة ضد المدنيين بالساحل الغربي والان مع التفاصيل
الأحد 17 مايو 2020
رصدت القوات المشتركة في الساحل الغربي اعمال عدائية وخروقات جديدة لمليشيات الحوثية للهدنة الأممية ضد المدنيين في الحديدة خلال 24 ساعة.
وشملت الأعمال عمليات استهداف وقصف على الأحياء والقرى السكنية ومزارع المواطنين.
وأفاد مصدر عملياتي أن القرى السكنية ومزارع المواطنين في الدريهمي تعرضت لقصف بقذائف الهاون والار بي جي واستهداف بعيار 14,5 من قبل المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
وأضافت المصادر أن المليشيات الحوثية قصفت الأحياء السكنية في مركز مديرية التحيتا بقذائف الهاون الثقيل عيار 120 وقذائف آر بي جي، كما استهدفت القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا بسلاح م.ط 23 في الوقت الذي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 وعيار المعدل والقناصة بشكل عنيف.
ووفقاً للمصادر فقد استهدفت المليشيات من مناطق سيطرتها الأحياء السكنية في حيس بقذائف الهاون عيار 60 وعيار 82 وسلاح م.ط 23 ، تزامن مع استهدف بنيران الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14,5 بشكل متعمد وهستيري. وخلف القصف والإستهداف الحوثي حالة من الخوف والهلع في صفوف المدنيين مما ينذر بنزوحهم لانعدام الأمان وفقدان الرغبة في العيش مع القصف المتواصل.
وتستمر مليشيات الحوثي في تصعيد عملياتها العسكرية واختراق الهدنة الأممية بشكل يومي دون اكتراث لقداسة شهر رمضان المبارك أو اعتبار للوضع الإنساني مع تفشي فيروس كورونا، في ظل الصمت الدولي والأمم المتحدة، رغم تمديد التحالف العربي لوقف إطلاق النار الشامل في اليمن
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