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موريتانيا تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 17 مايو 2020

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس المستجد(كوفيد-19)، ليرتفع بذلك عدد إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 40 حالة في عموم أرجاء البلاد.

 

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وقال المدير العام للصحة العمومية الموريتانية سيدي ولد الزحاف في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم السبت إن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربع حالات، بعد تسجيل حالة وفاة لسيدة مسنة بمستشفى في العاصمة نواكشوط.

 

وعاد الفيروس للظهور في موريتانيا بعد إعلان السلطات خلو البلاد من أي إصابات في أبريل.

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