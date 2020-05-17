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شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن البرامج للهلال الإماراتي.. اختتام المسابقة الرمضانية الأولى في الساحل الغربي والان مع التفاصيل
الأحد 17 مايو 2020
اختتمت المسابقة الرمضانية الاولى في الساحل الغربي، ضمن البرامج الرمضانية لهيئة الهلال الاحمر الاماراتي، والتى شملت مديريات الساحل الغربي المحررة، واستهدفت المسابقة حفظة القرآن الكريم وعلومة من ابناء الساحل تكريما وتشجيعا لهم.
وقد تم الاختتام في مديرتي حيس والخوخة التابعتين لمحافظة الحديدة الساحلية بحضور مندوب الهلال الاحمر بالساحل وأعضاء السلطة المحلية وعدد من المشائخ والاعيان والتربويون.
وتأتي هذه المبادرة ضمن برامج الهلال الرمضانية السنوية التى تتمثل في توزيع المير الرمضاني ووجبات افطار الصائم للاسر الفقيرة والمعسرة والمحتاجين والنازحين ، يضاف اليها تشجيع حفظة كتاب الله، عن طريق هذه المسابقات وتقديم الجوائز التحفيزية، وتعتبر هذه المسابقة الاولى من نوعها في الساحل.
عدد من الحفظة المشاركين عبروا عن سعادتهم وفرحتهم بهذه المبادرة التى حفزتهم واعطتهم دوافع ايجابية لمواصلة حفظ واتقان القرآن الكريم وعلومة ، وتوجهوا بالشكر لهيئة الهلال الاحمر التى دعمت وساهمت من اجل انجاح هذا المشروع الرمضاني الذي يجسد روحانية الشهر الفضيل
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