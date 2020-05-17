التوتّر الأمريكي الصيني يهدّد جهود التصدي للوباء

الأحد 17 مايو 2020

تعقد الدول الـ 194 الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، غداً، اجتماعاً عبر الفيديو سعياً لتنسيق جهود التصدي لـ«كورونا»، غير أنّ اللقاء يأتي في ظل مواجهة مباشرة بين واشنطن وبكين تهدد بتقويض التنسيق.



ويحضر وزراء وموظفون كبار من دول منظمة الصحة العالمية كل عام إلى جنيف لمدة أسبوع للمشاركة في جمعية الصحة العالمية، هيئة القرار في المنظمة الدولية. ويحتم انتشار «كورونا» هذا العام عقد الجمعية عبر الفيديو وليومين فقط في 18 و19 مايو الجاري، على أن تقتصر المحادثات على الوباء العالمي.

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يأتي هذا فيما رفضت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة الدعوة التي أطلقتها الصين إلى الدول الأعضاء، للإيفاء بالتزاماتها المالية للمنظمة الدولية، معتبرة أنها محاولة من بكين لـ «صرف الانتباه عن سوء إدارتها» خلال أزمة الوباء.

في غضون ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته تبحث عدداً من المقترحات بشأن «الصحة العالمية» من بينها دفع واشنطن نحو 10 % من مبالغ التمويل السابقة.