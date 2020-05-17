شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تتجاوز عتبة الـ 15 ألف وفاة بكورونا والان مع التفاصيل

الأحد 17 مايو 2020 تجاوزت البرازيل أمس السبت عتبة الـ 15 ألف وفاة نتيجة جائحة كوفيد-19، كما أنّها سجّلت نحو 230 ألف إصابة، وفقاً للإحصاءات الرسميّة، ما يجعلها في المرتبة الخامسة من حيث عدد الإصابات.

Advertisements ومع تسجيلها 15633 وفاة و233142 إصابة مؤكّدة، تُعدّ البرازيل الدولة الأكثر تضرّرًا في أمريكا اللاتينيّة من جرّاء هذا الفيروس، الذي أودى بحياة 310 آلاف شخص في كلّ أنحاء العالم.

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