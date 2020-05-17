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كورونا يحصد أولى ضحاياه في النيبال

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن يحصد أولى ضحاياه في النيبال والان مع التفاصيل

الأحد 17 مايو 2020

أودى بحياة امرأة في النيبال تبلغ التاسعة والعشرين، وكانت وضعت في الآونة الأخيرة مولودا.

 

وهذه أول وفاة جراء الفيروس في هذا البلد الواقع بجنوب آسيا والذي سجل 281 إصابة بكوفيد-19.

 

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والضحية، التي كانت تعيش على بعد نحو 90 كلم من العاصمة كاتماندو، توجهت في وقت سابق لتلقي العلاج في المستشفى حيث توفيت.

 

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الصحّة سمير كومار أديكاري في بيان "لقد ثبت أن هذه أول وفاة يتسبب بها كوفيد-19 في النيبال".

 

وقالت وسائل إعلام محلية إنّ المولود وأفراد آخرين من عائلة المتوفاة سيخضعون لفحوص لكشف ما إذا كانوا مصابين بالفيروس.

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