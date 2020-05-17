شكرا لقرائتكم خبر عن 1237 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة والان مع التفاصيل

الأحد 17 مايو 2020 سجّلت الولايات المتحدة 1237 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيّات لديها إلى 88,730، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز أمس السبت.

Advertisements كما أشارت الجامعة، التي تتّخذ بالتيمور مقرّاً، إلى أنّ عدد الإصابات في البلاد يبلغ 1,466,682 إصابة.

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