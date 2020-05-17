شكرا لقرائتكم خبر عن موقف محرج لرئيسة وزراء نيوزيلندا لرفض استقبالها داخل مقهى.. ماذا حدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

اعتذر مقهى في نيوزيلندا عن استقبال رئيسة وزراء البلاد جاسيندا أرديرن وصديقها نظرا لأن عدد الزبائن وصل إلى الحد الذي تسمح به قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وذكرت وسائل إعلام نيوزيلندية أن أرديرن وصديقها كلارك جايفورد توجها للمقهى لتناول الإفطار أمس السبت في العاصمة ولنجتون لكن في البداية قيل لهما إنه امتلأ بالحد المسموح به من الزبائن. لكن موظفا في المقهى لحق بهما بعد دقائق قليلة عندما خلت طاولة وتمكنا من العودة.

وألقى جايفورد باللوم على نفسه، وقال على تويتر "علي أن أتحمل مسؤولية ذلك فلم أرتب للأمر وأحجز في أي مكان.. كان من اللطيف جدا منهم أن لحقوا بنا عندما خلت طاولة. خدمة ممتازة".

وقال المكتب الصحفي لرئيسة الوزراء إن الانتظار عند مقهى مسألة متوقعة بسبب قيود كورونا. ونقل التلفزيون الحكومي عن المكتب الصحفي لأرديرن "رئيسة الوزراء تقول إنها تنتظر مثلما يفعل الجميع".