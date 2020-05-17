شكرا لقرائتكم خبر عن لندن تدخل سباق تطوير لقاح كورونا وتخصص 93 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الوزارة إن من شأن التمويل ضمان افتتاح المركز الجديد في صيف 2021 قبل عام من الموعد المقرر. وأضافت الوزارة أن مركز ابتكار وتصنيع اللقاحات، وهو قيد الإنشاء حاليا، يعد أحد المكونات الرئيسية في برنامج الحكومة لضمان توفير لقاح لفيروس كورونا بكميات ضخمة سريعا بمجرد توفره.
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