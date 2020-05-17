انطلاق "أسود الجزيرة" لملاحقة "داعش" في 3 محافظات عراقية

أطلق الجيش العراقي، اليوم الأحد، عملية "أسود الجزيرة" لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في ثلاث محافظات وصولا إلى الحدود السورية.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان لها: "انطلقت، صباح اليوم عمليات أسود الجزيرة، لتفتيش صحراء الجزيرة شمالي محافظة الأنبار (غرب) وجنوبي محافظة نينوى وغربي محافظة صلاح الدين (شمال) وصولا إلى الحدود الدولية مع الجمهورية العربية السورية، بإشراف قيادة العمليات المشتركة".





وتشمل العمليات التي تشنها القوات العراقية ضد فلول "داعش"،وادي الثرثار، مطار جنيف، سنيسله، جبل المنايف سحول راوه، الشعباني، طريفاوي، وادي العجيج، تلول الطيارات.

ووفق البيان، تشترك القوات العراقية بأحد عشر محورا، مسنودة من طيران الجيش والقوة الجوية.

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وأوضح الجيش أن هذه العملية تأتي لتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المذكورة وملاحقة العناصر الإرهابية وإلقاء القبض على المطلوبين.

ونشرت الخلية صورا أولية لانطلاق العملية الأمنية ضد التنظيم الإرهابي الذي كثّف مؤخرا من هجماته في مناطق متفرقة بالعراق، موقعا قتلى وجرحى، في وقت ينهمك فيه هذا البلد في مواجهة فيروس كورونا.





وكان العراق أعلن "النصر" على التنظيم الإرهابي نهاية العام 2017، بعد معارك دامية لأكثر من ثلاثة أعوام.

لكن فلول "داعش" ما زالت تشن هجمات على القوات الأمنية في مناطق نائية في شمال البلاد وغربها.