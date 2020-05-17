كوريا الجنوبية.. تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، الأحد، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الأحد، من بينها 6 حالات انتقال محلية للعدوى و7 حالات وافدة من الخارج.



وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أنه "إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع بذلك إلى 11 ألفا و50 شخصا"، وفقا لسلطات الصحة العامة الكورية الجنوبية.

ولم تسجل كوريا الجنوبية أي حالات وفاة جديدة ليستقر عدد الوفيات عند 262 حالة.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الفنزويلية عن تسجيل أكبر زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد منذ تفشي المرض في البلاد.

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وقالت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز، السبت، إن "عدد الحالات الجديدة بلغ 45 حالة ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 504 أشخاص، منها 10 حالات وفاة".

وفي الوقت الذي سجلت فيه فنزويلا حالات قليلة نسبيًا حتى الآن، يقول خبراء الصحة إن مستشفياتها معرضة بشكل خاص لأن تكون مكتظة.

وتعيش فنزويلا أزمة سياسية واقتصادية عميقة ما ترك نظام الرعاية الصحية بها في حالة متردية.

وفرض الرئيس نيكولاس مادورو إغلاق البلاد بعد فترة وجيزة من ظهور الحالات الأولى في منتصف مارس/ آذار، وقام بتمديد الإغلاق في الآونة الأخيرة حتى منتصف يونيو/ حزيران، سعيا لاحتواء انتشار الفيروس.