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تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا في الصين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020

تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا في الصين

متابعات_ الخليج 365

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إن البر الرئيسي الصيني سجل خمس حالات إصابة مؤكدة جديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه أمس، نزولا من ثماني حالات في اليوم السابق.

 

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وكانت حالتان من الخمس لشخصين قادمين من الخارجK بينما تم تسجيل ثلاث حالات في إقليم جيلين بشمال شرق البلاد.

 

وقالت اللجنة إن عدد الحالات المسجلة من دون أعراض انخفض إلى 12 من 13 في اليوم السابق.

 

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في البر الرئيسي 82947، بينما وصل عدد الوفيات إلى 4634.

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