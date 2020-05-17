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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا في الصين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إن البر الرئيسي الصيني سجل خمس حالات إصابة مؤكدة جديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد أمس، نزولا من ثماني حالات في اليوم السابق.
وكانت حالتان من الخمس لشخصين قادمين من الخارجK بينما تم تسجيل ثلاث حالات في إقليم جيلين بشمال شرق البلاد.
وقالت اللجنة إن عدد الحالات المسجلة من دون أعراض انخفض إلى 12 من 13 في اليوم السابق.
وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في البر الرئيسي 82947، بينما وصل عدد الوفيات إلى 4634.
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