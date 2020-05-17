القبض على 19 بريطانيا لخرقهم "إجراءات كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

ألقت الشرطة البريطانية القبض على 19 شخصا، السبت، لخرقهم عمدا إرشادات التباعد الاجتماعي احتجاجا على القواعد، في أول عطلة نهاية أسبوع منذ تخفيف طفيف لإجراءات كورونا.



وأصدرت الشرطة بيانا جاء فيه :" إن مجموعة في هايد بارك بوسط لندن كانت تحتج على استجابة الحكومة لجائحة كوفيد-19، ولم تمتثل لطلبات التفرق المتكررة."

وقال لورانس تايلور نائب مساعد رئيس شرطة العاصمة في بيان: "كان مخيبا للآمال أن مجموعة صغيرة نسبيا في هايد بارك تجمعت للاحتجاج على اللوائح في خرق واضح للقواعد، لقد عرضوا أنفسهم والآخرين لخطر الإصابة".

بدأت بريطانيا، الأربعاء الماضي، في تخفيف إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا، وحثت بعض الناس الذين لا يمكنهم العمل من المنزل على العودة لوظائفهم.

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وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قال الإثنين الماضي، إن الآلاف سيعودن إلى أعمالهم هذا الأسبوع، ولكن مع ضرورة الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي، مرجحا فتح المدارس الابتدائية ابتداء من يونيو/حزيران المقبل.

وقال في تصريحات صحفية:" هذا الأسبوع سيشهد عودة الآلاف إلى أعمالهم، ولكن من الضروري الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي".

وأضاف:" الالتزام بالبقاء في المنازل ساعد في مكافحة تفشي فيروس كورونا، وتخفيف نسب العدوى بشكل كبير"، مشيرا إلى أن الوصول إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا سيستغرق وقتا طويلا.

وفي وقت سابق، استخدم جونسون شعار "بريطانيا تودع شعار ابقو في المنزل" في رسالة على "تويتر"، حيث حث البريطانيين، الأحد، على "البقاء حذرين" من مخاطر كورونا، تزامناً مع اقتراب تخفيف إجراءات العزل.

وسجلت بريطانيا أكثر من 32 ألف وفاة بالفيروس، في أعلى حصيلة في أوروبا.