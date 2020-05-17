وزير الصحة الايراني: إرجاء فتح اماكن الزيارة الدينية والمراقد المقدسة لما بعد عيد الفطر

اعلن ​وزير الصحة​ والعلاج والتعليم الطبي الايراني ​سعيد نمكي​ عن إرجاء فتح اماكن الزيارة الدينية والمراقد المقدسة لما بعد ​عيد الفطر​ السعيد.

وعلى هامش مراسم ازاحة الستار عن ملابس وقاية للكوادر الطبية مصنعة محليا، صرح نمكي بانه تم إرجاء فتح اماكن الزيارة الدينية والمراقد المقدسة لما بعد عيد الفطر السعيد بغية الحيلولة دون تقاطر المواطنين عليها وايجاد الزحام في هذه الظروف التي يتوجب التزام التوصيات الصحية والتباعد الاجتماعي الذكي.

واشار نمكي الى تزايد عدد الاصابات بكورونا في محافظات مثل محافظة خوزستان، وقال انه في ظل جهود الكوادر الطبية نأمل أن نرى انحسار المرض في محافظة خوزستان الأسبوع المقبل. واضاف انه قد تكون محافظات مثل لرستان وجهارمحال وبختياري وكهكيلوية وبوير أحمد والمحافظات الاخرى المجاورة لخوزستان عرضة لخطر انتشار كورونا.

واكد وزير الصحة اننا قمنا بمكافحة ​فيروس كورونا​ رغم الظروف العصيبة للغاية الناجمة عن الحظر والضغوط الدولية اضافة الى الصعوبات الاقتصادية الراهنة في البلاد.

واضاف نمكي نحن تمكنّا من احتواء هذا المرض بفضل تضحيات الكوادر الطبية والتمريضية.