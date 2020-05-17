عبداللهيان: الاسد هو رئيس الجمهورية القانوني في سوريا والقائد الكبير لمكافحة الارهاب

اعتبر المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران حسين امير عبد اللهيان الى ان الرئيس السوري بشار الاسد هو رئيس الجمهورية القانوني في سوريا والقائد الكبير لمكافحة الارهاب التكفيري في العالم العربي.
ولفت عبد اللهيان في تصريح له، الى ان اشاعة خبر الاتفاق بين ايران وروسيا لتنحية الاسد عن السلطة كذبة كبرى ولعبة لوسائل الاعلام الاميركية –الصهيونية. واكد بأن ان طهران تدعم بقوة السيادة الوطنية ووحدة جميع الاراضي السورية.
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