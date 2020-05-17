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عبداللهيان: الاسد هو رئيس الجمهورية القانوني في سوريا والقائد الكبير لمكافحة الارهاب

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اعتبر المساعد الخاص لرئيس ​مجلس الشورى​ الاسلامي في ​ايران​ حسين امير عبد اللهيان الى ان ​الرئيس السوري​ ​بشار الاسد​ هو ​رئيس الجمهورية​ القانوني في ​سوريا​ والقائد الكبير ل​مكافحة الارهاب​ التكفيري في ​العالم العربي​.

ولفت عبد اللهيان في تصريح له، الى ان اشاعة خبر الاتفاق بين ايران و​روسيا​ لتنحية الاسد عن ​السلطة​ كذبة كبرى ولعبة ل​وسائل الاعلام​ الاميركية –الصهيونية. واكد بأن ان ​طهران​ تدعم بقوة السيادة الوطنية ووحدة جميع ​الاراضي السورية​.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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