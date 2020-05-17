عبداللهيان: الاسد هو رئيس الجمهورية القانوني في سوريا والقائد الكبير لمكافحة الارهاب

اعتبر المساعد الخاص لرئيس ​مجلس الشورى​ الاسلامي في ​ايران​ حسين امير عبد اللهيان الى ان ​الرئيس السوري​ ​بشار الاسد​ هو ​رئيس الجمهورية​ القانوني في ​سوريا​ والقائد الكبير ل​مكافحة الارهاب​ التكفيري في ​العالم العربي​.

ولفت عبد اللهيان في تصريح له، الى ان اشاعة خبر الاتفاق بين ايران و​روسيا​ لتنحية الاسد عن ​السلطة​ كذبة كبرى ولعبة ل​وسائل الاعلام​ الاميركية –الصهيونية. واكد بأن ان ​طهران​ تدعم بقوة السيادة الوطنية ووحدة جميع ​الاراضي السورية​.

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