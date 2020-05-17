اقامت شرطة بلدية العاقورة بالتعاون مع شبان البلدة ومتطوعين في خلية الازمة لليوم الثاني على التوالي ، حواجز عند مدخل البلدة وذلك في إطار تطبيق قرارات التّعبئة العامة، حيث قامت بمنع الشاحنات والسيّارات غير المستوفية الشّروط من الدّخول.
واكد رئيس البلدية منصور وهبة ان "هذه التدابير مستمرة طيلة فترة التعبئة وذلك حفاظا على البلدة واهلها"، مشيرا الى ان "شرطة البلدية تقوم بمراقبة الاسعار في محلات المواد الغذائية والخصار للتأكد من عدم رفع الاسعار عشوائي".
كانت هذه تفاصيل خبر إجراءات وقائية وحواجز لشرطة بلدية العاقورة تطبيقا لقرار التعبئة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.