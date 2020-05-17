إجراءات وقائية وحواجز لشرطة بلدية العاقورة تطبيقا لقرار التعبئة العامة

اقامت شرطة ​بلدية العاقورة​ بالتعاون مع شبان البلدة ومتطوعين في خلية الازمة لليوم الثاني على التوالي ، حواجز عند مدخل البلدة وذلك في إطار تطبيق قرارات التّعبئة العامة، حيث قامت بمنع ​الشاحنات​ والسيّارات غير المستوفية الشّروط من الدّخول.

واكد رئيس ​البلدية​ منصور وهبة ان "هذه التدابير مستمرة طيلة فترة التعبئة وذلك حفاظا على البلدة واهلها"، مشيرا الى ان "شرطة البلدية تقوم بمراقبة ​الاسعار​ في ​محلات​ المواد الغذائية والخصار للتأكد من عدم رفع الاسعار عشوائي".