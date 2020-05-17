عبدالله: نذكر بضرورة إقفال ملف متطوعي الدفاع المدني

اشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبد الله​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى اننا "نتخوف من موسم جديد للحرائق، نذكر ​السلطة​ و​الحكومة​، بضرورة إقفال ملف متطوعي ​الدفاع المدني​، هذا الجهاز الذي، يغيب دوره في ​الأزمة​ الخطيرة التي نواجهها، كذلك بالحاجة الماسة لمأموري الأحراج، الذين ينتظرون إنصافهم، ولا من مجيب. ثروتنا الخضراء، أمانة للأجيال".

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