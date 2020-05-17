مكتب السيد فضل الله: الأحد 24 ايار هو أول أيام عيد الفطر السعيد

أعلن المكتب الشَّرعي في مؤسَّسة العلامة المرجع، السيّد ​محمد حسين فضل الله​، أنَّ يوم الأحد الواقع في 24 أيار 2020م، هو أوَّل أيام ​عيد الفطر​ السَّعيد، بناءً على المبنى الفقهي لسماحته، وذلك بالاعتماد على الحسابات العلميَّة الفلكيَّة الدقيقة الَّتي تفيد الاطمئنان لولادة الهلال وإمكانية رؤيته في العديد من مناطق ​العالم​ سائلين المولى أن يعيده على الأمة الإسلاميَّة بالخير والوحدة والاستقرار و​الصحة​ والعافية.

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