وزير الصحة: لا يمكننا الانتقال من الاقفال الى الحياة الطبيعية الا بمرحلة انتقالية

أكد وزير الصحة حمد حسن في تصريح له خلال جولة تفقدية على مستشفى راشيا الحكومي أنه "لا يمكننا الانتقال من الاقفال الى الحياة الطبيعية الا بمرحلة انتقالية التي نعيشها حاليا"، معتبرًا أنه "خلال الفترة الماضية كسبنا الوقت ورفعنا من جهوزية المستشفيات الحكومية وأصبح لدينا مناعة صحية ووطنية على اعلى المستويات ضد الفيروس، وقد سمحنا بإستعمال الفحص السريع خلال الحملات بالمناطق".
وشدد حسن على أنه "اذا أصبح لدينا مناعة تدريجية على فيروس كورونا فهذا أمر جيد والمطلوب حاليا الالتزام بالتعبئة العامة والتدرج وصولا الى الحياة الطبيعية".
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