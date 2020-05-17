وزير الصحة: لا يمكننا الانتقال من الاقفال الى الحياة الطبيعية الا بمرحلة انتقالية

أكد ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ في تصريح له خلال جولة تفقدية على ​مستشفى راشيا الحكومي​ أنه "لا يمكننا الانتقال من الاقفال الى ​الحياة​ الطبيعية الا بمرحلة انتقالية التي نعيشها حاليا"، معتبرًا أنه "خلال الفترة الماضية كسبنا الوقت ورفعنا من جهوزية ​المستشفيات الحكومية​ وأصبح لدينا مناعة صحية ووطنية على اعلى المستويات ضد الفيروس، وقد سمحنا بإستعمال الفحص السريع خلال الحملات بالمناطق".

وشدد حسن على أنه "اذا أصبح لدينا مناعة تدريجية على ​فيروس كورونا​ فهذا أمر جيد والمطلوب حاليا الالتزام بالتعبئة العامة والتدرج وصولا الى الحياة الطبيعية".