الصايغ: واهم من يعتقد أن لبنان قادر على وضع شروط على صندوق النقد الدولي

اعتبر عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​فيصل الصايغ​ في حديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "واهم من يعتقد أن ​لبنان​ قادر أو يقوى على وضع شروطٍ على ​صندوق النقد الدولي​ للحصول على قروض نحتاجها لإنقاذ ما تبقّى، فالواقع عكس ذلك، والصحيح انّ لبنان لن يحصل إلّا على الفتات الذي بالكاد يسدّ حاجتنا الملحّة لإبعاد شبح المجاعة الذي يتهددنا، ما لم ينأ لبنان بنفسه عن صراعات المنطقة،وما لم يثبت سيادته على كامل أراضيه، وما دامت حدوده سائبة، وأملاكه البحرية مُحتلّة، وكهرباؤه مُستباحة، وماليته عاجزة".

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