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بلدية ومخاتير عكار العتيقة ناشدوا القوى الامنية منع التهريب ضمن نطاق بلدتهم

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أصدرت بلدية ومخاتير ​عكار العتيقة​ بيانا ناشدوا فيه ​القوى الامنية​ و​الجمارك​ و​الاجهزة الامنية​ التدخل الفوري "لمنع التهريب عبر الطرق الجبلية، ضمن نطاق بلدة عكار العتيقة".

ولفت البيان الى أن "عمليات التهريب تؤدي الى إزعاج كبير للسكان من خلال أصوات الاليات الثقيلة وحدوث انخسافات في الطرق، مما يشكل تعديا على ​السلامة العامة​ للمواطنين".

وأكد أن "​البلدية​ ستعمد الى ​قطع الطرق​ كافة، في حال استمر مرور هذه الاليات بهذا الشكل".

من جهة ثانية، دعا البيان المواطنين الى "عدم الخروج من المنازل بسبب الحجر المفروض، بسبب ​​".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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