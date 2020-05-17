بلدية ومخاتير عكار العتيقة ناشدوا القوى الامنية منع التهريب ضمن نطاق بلدتهم

أصدرت بلدية ومخاتير عكار العتيقة بيانا ناشدوا فيه القوى الامنية والجمارك والاجهزة الامنية التدخل الفوري "لمنع التهريب عبر الطرق الجبلية، ضمن نطاق بلدة عكار العتيقة".
ولفت البيان الى أن "عمليات التهريب تؤدي الى إزعاج كبير للسكان من خلال أصوات الاليات الثقيلة وحدوث انخسافات في الطرق، مما يشكل تعديا على السلامة العامة للمواطنين".
وأكد أن "البلدية ستعمد الى قطع الطرق كافة، في حال استمر مرور هذه الاليات بهذا الشكل".
من جهة ثانية، دعا البيان المواطنين الى "عدم الخروج من المنازل بسبب الحجر المفروض، بسبب كورونا".
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