مستشفى مشغرة الحكومي ينفي استقباله حالة مصابة بكورونا

أوضحت إدارة ​مستشفى​ ​مشغرة​ الحكومي في بيان أن "الفحوص التي أجريت داخل المستشفى في أقسام طوارئ ​الكورونا​ جاءت نتائجها سلبية، و​الأخبار​ التي يتم التداول بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حالة كورونا في المستشفى عارية من الصحة، وتلقفها في شكل عشوائي ونشرها دون دراية يثير الذعر بين الناس".

البيان التوضيحي للمستشفى، جاء بعد شيوع أخبار بأن المستشفى استقبل حالة مصابة ب​فيروس كورونا​ لشخص قادم من الخارج، علما ان الحالة التي تم الحديث عنها نقلت من ​المطار​ مباشرة إلى مستشفى ​رفيق الحريري​ لإجراء الحجر اللازم، ودعت الادارة الجميع الى توخي الدقة في نشر الأخبار وأخذها من مصادرها الرسمية فقط.

في سياق متصل، أجرى فريق من ​وزارة الصحة​ فحوص pcr لـ 50 مواطنا من بلدتي ​البيرة​ والرفيد في ​قضاء راشيا​ الوادي، جاءت نتائجهم سلبية، إثر ثبوت إصابة في الرفيد واختلاطها مع اخرين.

