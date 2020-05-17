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شكرا لقرائتكم خبر عن لا وفيات جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية وفنزويلا تسجل أكبر حصيلة إصابات والان مع التفاصيل
الأحد 17 مايو 2020
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم الأحد، من بينها 6 حالات انتقال محلية للعدوى و7 حالات وافدة من الخارج.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه بذلك يرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 11 ألفا و 50 شخصا، وفقا لسلطات الصحة العامة الكورية الجنوبية.
ولم تسجل كوريا الجنوبية أية حالات وفاة جديدة خلال يوم الأمس ليستقر عدد الوفيات عند 262 حالة.
أما في فنزويلا، فأعلنت السلطات عن تسجيل أكبر زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد منذ تفشي المرض في البلاد.
وقالت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز أمس السبت إن عدد الحالات الجديدة بلغ 45 حالة، ما يرفع اجمالي الاصابات في البلاد إلى 504 أشخاص، منها 10 حالات وفاة.
وفي الوقت الذي سجلت فيه فنزويلا حالات قليلة نسبيًا حتى الآن، يقول خبراء الصحة أن مستشفياتها معرضة بشكل خاص لأن تكون مكتظة. وتعيش فنزويلا أزمة سياسية واقتصادية عميقة ما ترك نظام الرعاية الصحية بها في حالة متردية.
وفرض الرئيس نيكولاس مادورو إغلاق البلاد بعد فترة وجيزة من ظهور الحالات الأولى في منتصف مارس، وقام بتمديد الإغلاق في الآونة الأخيرة حتى منتصف يونيو، سعيا لاحتواء انتشار الفيروس.
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