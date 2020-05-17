شكرا لقرائتكم خبر عن صحة أبوظبي تضيف خدمات لمنصة الرعاية الصحية عن بعد لكبار المواطنين والمقيمين والان مع التفاصيل

الأحد 17 مايو 2020 أضاف مركز أبوظبي للصحة العامة خدمات لمنصة الرعاية الصحية عن بعد لكبار المواطنين والمقيمين، مثل حجز المواعيد، والاستشارات الطبية عن بعد وتأمين الأدوية عبر الوصفات الطبية.

Advertisements ويهدف المركز إلى تعزيز التواصل مع كبار المواطنين والمقيمين عبر المكالمات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة و" الواتساب" لتعريفهم بالمنصة. يأتي ذلك في إطار جهود دائرة الصحة أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة لضمان سلامة وصحة كافة أفراد المجتمع في أبوظبي.

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