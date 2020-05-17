شكرا لقرائتكم خبر عن فنزويلا: أكبر زيادة في عدد الإصابات بكورونا خلال يوم واحد والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الفنزويلية عن تسجيل أكبر زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد منذ تفشي المرض في البلاد. وقالت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز يوم السبت إن عدد الحالات الجديدة بلغ 45 حالة ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 504 أشخاص، منها 10 حالات وفاة. وفرض الرئيس نيكولاس مادورو إغلاق البلاد بعد فترة وجيزة من ظهور الحالات الأولى في منتصف مارس، وقام بتمديد الإغلاق في الآونة الأخيرة حتى منتصف يونيو، سعيا لاحتواء انتشار الفيروس.

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