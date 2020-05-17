شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك: 2112 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 2112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 47 ألفا و144 حالة. وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 278 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 5045 حالة.

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