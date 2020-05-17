شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 5 إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وكانت حالتان من الخمس لشخصين قادمين من الخارج بينما تم تسجيل ثلاث حالات في إقليم جيلين بشمال شرق البلاد.
وقالت اللجنة إن عدد الحالات المسجلة دون أعراض انخفض إلى 12 من 13 في اليوم السابق.
وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في البر الرئيسي 82947 بينما وصل عدد الوفيات إلى 4634.
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