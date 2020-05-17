شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 5 إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إن البر الرئيسي الصيني سجل خمس حالات إصابة مؤكدة جديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد أمس، نزولا من ثماني حالات في اليوم السابق.

وكانت حالتان من الخمس لشخصين قادمين من الخارج بينما تم تسجيل ثلاث حالات في إقليم جيلين بشمال شرق البلاد.

وقالت اللجنة إن عدد الحالات المسجلة دون أعراض انخفض إلى 12 من 13 في اليوم السابق.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في البر الرئيسي 82947 بينما وصل عدد الوفيات إلى 4634.